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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Джику 50
Уорис 82
Лала 90
3:0
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
9 февр. 2020, 19:00 МСК
9.02.2020, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Страсбур
мин
1
Селс
Матс Селс
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
27
Лала
Кенни Лала
90'
90'
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
50'
50'
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
8
Уорис
Маджид Уорис
82'
82'
90
20
Зохи
Кевин Зохи
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
5
Коне
Ламин Коне
33
Аанеба
Исмаэль Аанеба
2
Симакан
Мохамед Симакан
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
12
Мотиба
Лебо Мотиба
Реймс
мин
16
Леметр
Николя Леметр
90
23
Кассама
Морету Кассама
90
34
Туре
Эль Билал Туре
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
3
Конан
Конан
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
13
Камара
Ассан Камара
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
15
Манетси
Маршал Манетси
32
Фоке
Томас Фоке
20
Дингом
Тристан Дингом
8
Кутеса
Дерек Кутеса
9
Донис
Анастасиос Донис
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю