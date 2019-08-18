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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Реймс
Реймс
0:0
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
18 авг. 2019, 18:00 МСК
18.08.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Реймс
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
13
Камара
Ассан Камара
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
20
Дингом
Тристан Дингом
90
18
Уден
Реми Уден
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
3
Конан
Конан
26
Мбемба
Нолан Мбемба
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
23
Кассама
Морету Кассама
10
Сук
Хён-Джун Сук
Страсбур
мин
8
Мартен
Жонас Мартен
90
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
1
Селс
Матс Селс
90
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
5
Коне
Ламин Коне
23
Кароль
Лионель Кароль
11
Ленар
Димитри Ленар
12
Мотиба
Лебо Мотиба
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта