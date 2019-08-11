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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Томассон 21
1:1
Матч завершен
Метц
Метц
Диалло 47
Лига 1, 1 тур
Лига 1,
1 тур
Франция
11 авг. 2019, 18:00 МСК
11.08.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Страсбур
мин
5
Коне
Ламин Коне
90
8
Мартен
Жонас Мартен
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
21'
21'
90
1
Селс
Матс Селс
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
2
Симакан
Мохамед Симакан
10
Корнье
Бенжамин Корнье
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
20
Зохи
Кевин Зохи
Метц
мин
24
Коад
Рено Коад
90
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
47'
47'
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
21
Бойе
Джон Бойе
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
7
Ньян
Ибраима Ньян