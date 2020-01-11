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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Метц
Метц
Бойе 68
1:0
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Лига 1, 20 тур
Лига 1,
20 тур
Франция
11 янв. 2020, 22:00 МСК
11.01.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
21
Бойе
Джон Бойе
68'
68'
90
3
Удоль
Матье Удоль
90
2
Бронн
Дилан Бронн
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
14
Пажо
Венсан Пажо
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
17
Делен
Тома Делен
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
27
Булайя
Фарид Булайя
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
7
Ньян
Ибраима Ньян
Страсбур
мин
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
1
Селс
Матс Селс
90
5
Коне
Ламин Коне
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
33
Аанеба
Исмаэль Аанеба
10
Корнье
Бенжамин Корнье
6
Гримм
Жереми Гримм
20
Зохи
Кевин Зохи