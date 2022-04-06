Спартак-2 - Факел: 06 апреля 2022 смотреть онлайн

Спартак-2
Москва
-:-

Спартак-2 - Факел: 06 апреля 2022 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
6 апр. 2022, -:- МСК
6.04.2022, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

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Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов
Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко

Прошлые матчи

28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:00
Спартак-2
3 : 5
Факел
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:00
Спартак-2
3
Факел
5
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
1 : 1
Спартак-2
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
1
Спартак-2
1
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 15:00
Спартак-2
7 : 2
Факел
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 15:00
Спартак-2
7
Факел
2
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:00
Факел
3 : 0
Спартак-2
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:00
Факел
3
Спартак-2
0
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 16:30
Спартак-2
2 : 1
Факел
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 16:30
Спартак-2
2
Факел
1
05.03.2018 05 марта 2018 пн 15:00
Спартак-2
0 : 0
Факел
05.03.2018 05 марта 2018 пн 15:00
Спартак-2
0
Факел
0
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Факел
0 : 3
Спартак-2
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Факел
0
Спартак-2
3
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 14:00
Спартак-2
1 : 0
Факел
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 14:00
Спартак-2
1
Факел
0
27.07.2016 27 июля 2016 ср 19:00
Факел
1 : 1
Спартак-2
27.07.2016 27 июля 2016 ср 19:00
Факел
1
Спартак-2
1
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
Факел
2 : 2
Спартак-2
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
Факел
2
Спартак-2
2
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 14:00
Спартак-2
1 : 3
Факел
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 14:00
Спартак-2
1
Факел
3