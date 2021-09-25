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Факел VS Спартак-2
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Факел - Спартак-2: 25 сентября 2021 смотреть онлайн
Факел
Воронеж
-:-
Факел - Спартак-2: 25 сентября 2021 смотреть онлайн
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 13 тур
ФНЛ,
13 тур
Россия
25 сент. 2021, -:- МСК
25.09.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко
Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов
Прошлые матчи
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
Спартак-2
3 : 5
Факел
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
Спартак-2
3
Факел
5
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Факел
1 : 1
Спартак-2
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Факел
1
Спартак-2
1
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
15:00
Спартак-2
7 : 2
Факел
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
15:00
Спартак-2
7
Факел
2
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:00
Факел
3 : 0
Спартак-2
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:00
Факел
3
Спартак-2
0
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
16:30
Спартак-2
2 : 1
Факел
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
16:30
Спартак-2
2
Факел
1
05.03.2018
05 марта 2018
пн
15:00
Спартак-2
0 : 0
Факел
05.03.2018
05 марта 2018
пн
15:00
Спартак-2
0
Факел
0
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Факел
0 : 3
Спартак-2
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Факел
0
Спартак-2
3
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
14:00
Спартак-2
1 : 0
Факел
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
14:00
Спартак-2
1
Факел
0
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:00
Факел
1 : 1
Спартак-2
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:00
Факел
1
Спартак-2
1
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
19:00
Факел
2 : 2
Спартак-2
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
19:00
Факел
2
Спартак-2
2
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
14:00
Спартак-2
1 : 3
Факел
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
14:00
Спартак-2
1
Факел
3