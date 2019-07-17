Матч завершен
Селтик
Глазго
Кристи 26
МакГрегор 75
2:1
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Сараево
Сараево
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
17 июля 2019, 21:45 МСК
17.07.2019, 21:45 МСК
среда
Составы
Селтик
мин
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
75'
75'
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
17
Кристи
Райан Кристи
26'
26'
90
29
Бэйн
Скотт Бэйн
90
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
90
35
Айер
Кристоффер Айер
90
16
Морган
Льюис Морган
90
Запасные
1
Гордон
Крейг Гордон
2
Жульен
Кристофер Жульен
56
Ролстон
Энтони Ролстон
11
Синклейр
Скотт Синклейр
15
Хайес
Джонни Хайес
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
Сараево
мин
6
Лазич
Дарко Лазич
90
25
Сербечич
Бесим Сербечич
90