Матч завершен
Сараево
Сараево
1:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Селтик
Глазго
Джонстон 35
Эдуард 51
Синклейр 85
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
9 июля 2019, 20:45 МСК
9.07.2019, 20:45 МСК
вторник
Составы
Сараево
мин
6
Лазич
Дарко Лазич
90
25
Сербечич
Бесим Сербечич
90
Селтик
мин
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
17
Кристи
Райан Кристи
90
29
Бэйн
Скотт Бэйн
90
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
51'
51'
90
35
Айер
Кристоффер Айер
90
19
Джонстон
Майкл Джонстон
35'
35'
90
Запасные
1
Гордон
Крейг Гордон
2
Жульен
Кристофер Жульен
56
Ролстон
Энтони Ролстон
11
Синклейр
Скотт Синклейр
85'
15
Хайес
Джонни Хайес
16
Морган
Льюис Морган
9
Гриффитс
Ли Гриффитс