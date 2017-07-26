Матч завершен
Селтик
Глазго
0:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2017, 21:45 МСК
26.07.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
11
Синклейр
Скотт Синклейр
90
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
18
Рогич
Том Рогич
90
21
Нтчам
Оливье Нтчам
90
63
Тирни
Киран Тирни
90
Запасные
24
Де Врис
Дорус Де Врис
6
Биттон
Нир Биттон
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
88
Куасси
Эбуэ Куасси
15
Хайес
Джонни Хайес
Русенборг
мин
1
Хансен
Андре Хансен
90
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
16
Скельвик
Йорген Скельвик
90
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
9
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
Запасные
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
10
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон