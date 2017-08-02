Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
0:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Селтик
Глазго
Форрест 69
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
2 авг. 2017, 21:45 МСК
2.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Русенборг
мин
1
Хансен
Андре Хансен
90
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
90
16
Скельвик
Йорген Скельвик
90
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
9
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
Запасные
23
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
10
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
28
Святченко
Эрик Святченко
90
11
Синклейр
Скотт Синклейр
90
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
69'
69'
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
63
Тирни
Киран Тирни
90
15
Хайес
Джонни Хайес
90
Запасные
24
Де Врис
Дорус Де Врис
12
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
6
Биттон
Нир Биттон
18
Рогич
Том Рогич
21
Нтчам
Оливье Нтчам
88
Куасси
Эбуэ Куасси
9
Гриффитс
Ли Гриффитс