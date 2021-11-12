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мин
1
Сильва
Антони Сильва
56'
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
6
Алонсо
Хуниор Алонсо
90
2
Рохас
Роберт Рохас
90
14
Мартинес
Эктор Мартинес
90
23
Вилласанти
Матиас Вилласанти
90
20
Морель
Хорхе Морель
90
8
Рохас
Матиас Рохас
90
10
Альмирон
Мигель Альмирон
90
11
Ромеро
Анхел Ромеро
90
9
Санабрия
Антонио Санабрия
90
Запасные
17
Каку
Каку
64
Главный тренер
Гильермо Скелотто
мин
Запасные
Главный тренер
Мартин Ласарте
События
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
84'
Замена
Замена
84'
78'
Замена
Желтая карточка
73'
Замена
73'
Замена
73'
67'
Замена
Замена
64'
Замена
64'
56'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Конец первого тайма (0:0)
43'
Желтая карточка
Желтая карточка
33'
27'
Желтая карточка
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