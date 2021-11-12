Парагвай - Чили: 12 ноября 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Парагвай
0:1

Парагвай - Чили: 12 ноября 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Чили
Сильва 56
Отбор ЧМ. Южная Америка, 13 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,
12 нояб. 2021, 2:00 МСК
12.11.2021, 2:00 МСК
пятница
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События

Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Клаудио Браво
84'
Замена
Эдуардо Варгас
Артуро Видаль
Замена
Оскар Ромеро
Мигель Альмирон
84'
78'
Замена
Томас Аларкон
Диего Вальдес
Желтая карточка
Мигель Альмирон
73'
Замена
Хуан Эскобар
Роберт Рохас
73'
Замена
Брайан Самудио
Анхел Ромеро
73'
67'
Замена
Франсиско Сьерральта
Гари Медель
Замена
Каку
Матиас Вилласанти
64'
Замена
Карлос Гонсалес
Антонио Санабрия
64'
56'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Антони Сильва
Конец первого тайма (0:0)
43'
Желтая карточка
Бен Бреретон
Желтая карточка
Хорхе Морель
33'
27'
Желтая карточка
Энцо Роко
Начало матча

Прошлые матчи

12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Чили
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 2:00
Парагвай
0
Чили
1

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