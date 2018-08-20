Падерборн - Ингольштадт: 20 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Хюнемайер 34
Хюнемайер 44
2:1

Падерборн - Ингольштадт: 20 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ингольштадт
Ингольштадт
Киттель 76
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
20 авг. 2018, 19:30 МСК
20.08.2018, 19:30 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Падерборн
мин
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
34'
44'
34', 44'
90
21
Клеман
Филипп Клеман
90
37
Текпетей
Бернард Текпетей
90
Запасные
33
Бёдер
Лукас Бёдер
-
7
Риттер
Марлон Риттер
-
Ингольштадт
мин
34
Матип
Марвин Матип
90
10
Киттель
Сонни Киттель
76'
76'
90
Запасные
26
Нойман
Фил Нойман
-
7
Кершбаумер
Константин Кершбаумер
-
13
Ляйпертц
Роберт Ляйпертц
-
35
Беншоп
Чарлисон Беншоп
-
11
Лескано
Дарио Лескано
-

События

Матч окончен 2:1
76'
ГОЛ! 2:1
Сонни Киттель
ГОЛ! 2:0
Уве Хюнемайер
44'
ГОЛ! 1:0
Уве Хюнемайер
34'

Прошлые матчи

20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
Падерборн
2 : 1
Ингольштадт
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
Падерборн
2
Ингольштадт
1
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 20:30
Падерборн
1 : 0
Ингольштадт
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 20:30
Падерборн
1
Ингольштадт
0

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