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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Отбор ЧМ. Европа
Северная Ирландия VS Литва
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Северная Ирландия - Литва: 12 ноября 2021 смотреть онлайн
Северная Ирландия
-:-
Северная Ирландия - Литва: 12 ноября 2021 смотреть онлайн
Литва
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур
Отбор ЧМ. Европа,
9 тур
12 нояб. 2021, 22:45 МСК
12.11.2021, 22:45 МСК
пятница
Составы
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Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Северная Ирландия
мин
19
Смит
Майкл Смит
1
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
5
Эванс
Джонни Эванс
20
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
13
Эванс
Корри Эванс
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
14
Даллас
Стюарт Даллас
8
Дэвис
Стивен Дэвис
18
Уит
Гэвин Уит
16
Маккэнн
Алистер Маккэнн
21
Магеннис
Джош Магеннис
Запасные
12
Азар
Конор Азар
-
23
Хьюз
Лиам Хьюз
-
2
МакЛафлин
Конор МакЛафлин
-
4
Баллард
Даниэл Баллард
-
22
Браун
Кирон Браун
-
7
МакГинн
Нилл МакГинн
-
11
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
6
Сэйвилл
Джордж Сэйвилл
-
3
Кеннеди
Мэттью Кеннеди
-
15
Томпсон
Джордан Томпсон
-
10
Лафферти
Кайл Лафферти
-
9
Ловери
Шейн Ловери
-
Литва
мин
-
Миколюнас
Саулюс Миколюнас
-
Новиковас
Арвидас Новиковас
8
Вайткунас
Эгидиюс Вайткунас
12
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
10
Сиргедас
Гратас Сиргедас
16
Сливка
Выкинтас Сливка
5
Бенета
Маркас Бенета
4
Гирдвайнис
Эдвинас Гирдвайнис
-
Воробьёвас
Модестас Воробьёвас
-
Лаукжемис
Каролис Лаукжемис
-
Шимкус
Домантас Шимкус
Запасные
16
Гертмонас
Эдвинас Гертмонас
-
23
Баравикас
Роландас Баравикас
-
2
Гашпуйтис
Витас Гашпуйтис
-
18
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
-
24
Элиосиус
Тадас Элиосиус
-
23
Петравичюс
Демантас Петравичюс
-
16
Велюлис
Эрнестас Велюлис
-
11
Романовский
Даниэль Романовский
-
19
Казлаускас
Донатас Казлаускас
-
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Шотландия стала последним финалистом Евро-2020
13 ноября 2020, 01:22
Словакия пробилась на Евро-2020, обыграв в овертайме Северную Ирландию
13 ноября 2020, 01:17
Литва впервые за 4 года выиграла матч квалификации
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12 июня 2019, 00:47