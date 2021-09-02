Литва - Северная Ирландия: 02 сентября 2021 смотреть онлайн

Литва
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Литва - Северная Ирландия: 02 сентября 2021 смотреть онлайн

Северная Ирландия
Отбор ЧМ. Европа, 4 тур

Отбор ЧМ. Европа,

4 тур
2 сент. 2021, 21:45 МСК
2.09.2021, 21:45 МСК
четверг
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Предварительный состав

Литва
мин
-
Миколюнас
Саулюс Миколюнас
-
Новиковас
Арвидас Новиковас
8
Вайткунас
Эгидиюс Вайткунас
12
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
10
Сиргедас
Гратас Сиргедас
16
Сливка
Выкинтас Сливка
5
Бенета
Маркас Бенета
4
Гирдвайнис
Эдвинас Гирдвайнис
-
Воробьёвас
Модестас Воробьёвас
-
Лаукжемис
Каролис Лаукжемис
-
Шимкус
Домантас Шимкус
Запасные
16
Гертмонас
Эдвинас Гертмонас
-
23
Баравикас
Роландас Баравикас
-
2
Гашпуйтис
Витас Гашпуйтис
-
18
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
-
24
Элиосиус
Тадас Элиосиус
-
23
Петравичюс
Демантас Петравичюс
-
16
Велюлис
Эрнестас Велюлис
-
11
Романовский
Даниэль Романовский
-
19
Казлаускас
Донатас Казлаускас
-
Северная Ирландия
мин
19
Смит
Майкл Смит
1
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
5
Эванс
Джонни Эванс
20
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
13
Эванс
Корри Эванс
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
14
Даллас
Стюарт Даллас
8
Дэвис
Стивен Дэвис
18
Уит
Гэвин Уит
16
Маккэнн
Алистер Маккэнн
21
Магеннис
Джош Магеннис
Запасные
12
Азар
Конор Азар
-
23
Хьюз
Лиам Хьюз
-
2
МакЛафлин
Конор МакЛафлин
-
4
Баллард
Даниэл Баллард
-
22
Браун
Кирон Браун
-
7
МакГинн
Нилл МакГинн
-
11
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
6
Сэйвилл
Джордж Сэйвилл
-
3
Кеннеди
Мэттью Кеннеди
-
15
Томпсон
Джордан Томпсон
-
10
Лафферти
Кайл Лафферти
-
9
Ловери
Шейн Ловери
-

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