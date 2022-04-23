Нефтехимик - Кубань: 23 апреля 2022 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
-:-

Нефтехимик - Кубань: 23 апреля 2022 смотреть онлайн

Кубань
Краснодар
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
23 апр. 2022, -:- МСК
23.04.2022, -:- МСК
суббота
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Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков

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