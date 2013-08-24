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Лига 1
Монпелье VS Сошо
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Монпелье - Сошо: 24 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
2:1
Монпелье - Сошо: 24 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
24 авг. 2013, 21:00 МСК
24.08.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
22:00
Сошо
0 : 2
Монпелье
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
22:00
Сошо
0
Монпелье
2
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Сошо
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
21:00
Монпелье
2
Сошо
1
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:00
Монпелье
2 : 0
Сошо
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:00
Монпелье
2
Сошо
0
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
19:00
Монпелье
2 : 3
Сошо
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
19:00
Монпелье
2
Сошо
3
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
21:00
Сошо
1 : 3
Монпелье
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
21:00
Сошо
1
Монпелье
3
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
20:00
Монпелье
2 : 1
Сошо
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
20:00
Монпелье
2
Сошо
1
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
21:00
Сошо
1 : 3
Монпелье
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
21:00
Сошо
1
Монпелье
3
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Сошо
0 : 0
Монпелье
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Сошо
0
Монпелье
0
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
Монпелье
2 : 0
Сошо
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
Монпелье
2
Сошо
0
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
Сошо
0 : 1
Монпелье
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
Сошо
0
Монпелье
1
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
20:00
Монпелье
2 : 0
Сошо
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
20:00
Монпелье
2
Сошо
0
Новости
Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
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26 октября 2020, 12:20
«Обнимаем нашего друга». Неймар и Паредес троллят соперника, который критиковал их в интервью
#Анди Делор
02 февраля 2020, 11:50
Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме
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29 января 2020, 20:52
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
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16 мая 2020, 12:47
Игрок «Монпелье», заболевший коронавирусом, вышел из комы
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24 апреля 2020, 09:04
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14 апреля 2020, 10:04