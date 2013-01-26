Монпелье - Сошо: 26 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Монпелье
Монпелье
2:0

Монпелье - Сошо: 26 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
26 янв. 2013, 22:00 МСК
26.01.2013, 22:00 МСК
суббота
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События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

18.01.2014 18 янв. 2014 сб 22:00
Сошо
0 : 2
Монпелье
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 22:00
Сошо
0
Монпелье
2
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 21:00
Монпелье
2 : 1
Сошо
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 21:00
Монпелье
2
Сошо
1
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 22:00
Монпелье
2 : 0
Сошо
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 22:00
Монпелье
2
Сошо
0
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 19:00
Монпелье
2 : 3
Сошо
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 19:00
Монпелье
2
Сошо
3
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 21:00
Сошо
1 : 3
Монпелье
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 21:00
Сошо
1
Монпелье
3
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 20:00
Монпелье
2 : 1
Сошо
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 20:00
Монпелье
2
Сошо
1
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 21:00
Сошо
1 : 3
Монпелье
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 21:00
Сошо
1
Монпелье
3
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Сошо
0 : 0
Монпелье
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Сошо
0
Монпелье
0
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
Монпелье
2 : 0
Сошо
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
Монпелье
2
Сошо
0
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Сошо
0 : 1
Монпелье
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Сошо
0
Монпелье
1
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 20:00
Монпелье
2 : 0
Сошо
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 20:00
Монпелье
2
Сошо
0

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