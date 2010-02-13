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Матч-центр
Моя команда
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Монтаньо 28
1:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
13 февр. 2010, 21:00 МСК
13.02.2010, 21:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Монпелье
мин
0
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
0
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
90
0
Марво
Жорис Марво
90
0
Бокали
Гарри Бокали
90
0
Пито
Ромейн Пито
90
0
Коста
Тино Коста
72
0
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
28'
28'
90
0
Аит-Фана
Карим Аит-Фана
66
0
Камара
Сулейман Камара
83
Запасные
0
Пьонье
Лоран Пьонье
0
Коллен
Ксавье Коллен
0
Лякомб
Грегори Лякомб
0
Дернес
Жоффрей Дернес
0
Саихи
Жамель Саихи
0
Бельханда
Юнес Бельханда
0
Компан
Лилиан Компан
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
-
Маке
Лоран Маке
90
0
Дьез
Николя Дьез
64
0
Маро
Франсуа Маро
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
79
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
90
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Соже
Давид Соже
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Раве
Йорик Раве
0
Тадич
Йосип Тадич