Гренобль - Монпелье: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Гренобль
Гренобль
3:2

Гренобль - Монпелье: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
23 янв. 2010, 22:45 МСК
23.01.2010, 22:45 МСК
суббота
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Предварительный состав

Гренобль
мин
-
Сотока
Флориан Сотока

События

Матч окончен 3:2

Прошлые матчи

13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Гренобль
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Монпелье
1
Гренобль
0
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 22:45
Гренобль
3 : 2
Монпелье
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 22:45
Гренобль
3
Монпелье
2
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
Гренобль
2 : 3
Монпелье
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
Гренобль
2
Монпелье
3

Новости

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