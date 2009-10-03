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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Любоя 47
Дьез 90
2:3
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Монтаньо 3
Джодич 13
Джодич 49
Лига 1, 8 тур
Лига 1,
8 тур
Франция
3 окт. 2009, 20:00 МСК
3.10.2009, 20:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Манфруа
Джимми Манфруа
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
67
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Батльес
Лоран Батльес
78
0
Жуан
Джимми Жуан
82
0
Любоя
Даниэль Любоя
47'
47'
90
0
Бойя
Пьер Бойя
90
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
0
Маке
Лоран Маке
0
Дьез
Николя Дьез
90'
0
Акрур
Нассим Акрур
Монпелье
мин
0
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
0
Спахич
Эмир Спахич
63
0
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
0
Джодич
Ненад Джодич
13'
49'
13', 49'
90
0
Коллен
Ксавье Коллен
46
0
Марво
Жорис Марво
90
0
Дернес
Жоффрей Дернес
79
0
Пито
Ромейн Пито
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Бельханда
Юнес Бельханда
90
0
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
3'
3'
90
Запасные
0
Пьонье
Лоран Пьонье
0
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
0
Лякомб
Грегори Лякомб
0
Делайе
Филипп Делайе
0
Саихи
Жамель Саихи
0
Аит-Фана
Карим Аит-Фана
0
Камара
Сулейман Камара