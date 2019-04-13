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Краснодар-2 VS Факел
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Краснодар-2 - Факел: 13 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:2
Краснодар-2 - Факел: 13 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 31 тур
ФНЛ,
31 тур
Россия
13 апр. 2019, 14:00 МСК
13.04.2019, 14:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Факел
6
Краснодар-2
2
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
18:00
Краснодар-2
3 : 1
Факел
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
18:00
Краснодар-2
3
Факел
1
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
17:00
Краснодар-2
0 : 0
Факел
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
17:00
Краснодар-2
0
Факел
0
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
Краснодар-2
1 : 2
Факел
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
Краснодар-2
1
Факел
2
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
18:00
Факел
0 : 0
Краснодар-2
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
18:00
Факел
0
Краснодар-2
0