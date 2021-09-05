Факел - Краснодар-2: 05 сентября 2021 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
-:-

Факел - Краснодар-2: 05 сентября 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
5 сент. 2021, -:- МСК
5.09.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов

Прошлые матчи

15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
6
Краснодар-2
2
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 18:00
Краснодар-2
3 : 1
Факел
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 18:00
Краснодар-2
3
Факел
1
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 17:00
Краснодар-2
0 : 0
Факел
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 17:00
Краснодар-2
0
Факел
0
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 14:00
Краснодар-2
1 : 2
Факел
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 14:00
Краснодар-2
1
Факел
2
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 18:00
Факел
0 : 0
Краснодар-2
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 18:00
Факел
0
Краснодар-2
0