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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кантолагва
Сангуэса
0:5
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Вилья 31
Вилья 64
Кубок Испании, 1/64 финала
Кубок Испании,
1/64 финала
Испания
15 дек. 2020, 21:00 МСК
15.12.2020, 21:00 МСК
вторник
События
Составы
Вальядолид
мин
13
Роберто
Роберто
89
3
Гарсия
Рауль Гарсия
89
15
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
89
2
Перес
Луис Перес
77
30
Рубио
Мигель Рубио
89
21
Мичел
Мичел
89
19
Вилья
Тони Вилья
31'
64'
31', 64'
89
20
Феде
Феде
63
23
Рубио
Вальдо Рубио
89
41
Sergio Benito
Sergio Benito
89
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
22
Мартинес
Начо Мартинес
34
Лопес
Серхио Лопес
17
Меса
Роке Меса
14
Алькарас
Рубен Алькарас
12
Орельяна
Фабиан Орельяна
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
27
Саласар
Хосе Саласар
9
Вайссман
Шон Вайссман