Кантолагва

Сангуэса
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Испания
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Результаты
Результаты
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 21:00
Кантолагва
0 : 5
Вальядолид
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 21:00
1/64 финала
Кантолагва
0
Вальядолид
5
Испания. Кубок , 1/64 финала
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