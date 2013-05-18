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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 30
Кальсен-Бракер 55
Чжи Донь-Вон 74
3:1
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Тринкс 62
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
18 мая 2013, 16:30 МСК
18.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
89
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
55'
55'
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
61
0
Вернер
Тобиас Вернер
30'
30'
77
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
74'
74'
90
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Хайн
Штефан Хайн
Гройтер Фюрт
мин
0
Пак
Юн-Бин Пак
43
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
64
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Тринкс
Флориан Тринкс
62'
62'
79
0
Джурдич
Никола Джурдич
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Пецос
Танос Пецос
0
Штибер
Золтан Штибер
0
Пледль
Томас Пледль
0
Аземи
Илир Аземи
0
Лекс
Штефан Лекс