Гройтер Фюрт - Аугсбург: 26 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
2:4

Гройтер Фюрт - Аугсбург: 26 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
26 окт. 2010, 20:00 МСК
26.10.2010, 20:00 МСК
вторник
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Предварительный состав

Аугсбург
мин
10
Байер
Даниэль Байер
1
Люте
Андреас Люте
8
Хедира
Рани Хедира
18
Йедвай
Тин Йедвай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
31
Макс
Филипп Макс
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
23
Рихтер
Марко Рихтер
17
Левен
Эдуард Левен
22
Иаго
Иаго
Запасные
21
Коубек
Томаш Коубек
-
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
19
Удуохай
Феликс Удуохай
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
-
28
Хан
Андре Хан
-
21
Кордова
Серхио Кордова
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-

События

Матч окончен 2:4

Прошлые матчи

18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
Аугсбург
3 : 1
Гройтер Фюрт
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
Аугсбург
3
Гройтер Фюрт
1
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
Гройтер Фюрт
1 : 1
Аугсбург
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
Гройтер Фюрт
1
Аугсбург
1
26.10.2010 26 окт. 2010 вт 20:00
Гройтер Фюрт
2 : 4
Аугсбург
26.10.2010 26 окт. 2010 вт 20:00
Гройтер Фюрт
2
Аугсбург
4

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