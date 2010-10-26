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Кубок Германии
Гройтер Фюрт VS Аугсбург
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Гройтер Фюрт - Аугсбург: 26 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
2:4
Гройтер Фюрт - Аугсбург: 26 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
26 окт. 2010, 20:00 МСК
26.10.2010, 20:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аугсбург
мин
10
Байер
Даниэль Байер
1
Люте
Андреас Люте
8
Хедира
Рани Хедира
18
Йедвай
Тин Йедвай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
31
Макс
Филипп Макс
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
23
Рихтер
Марко Рихтер
17
Левен
Эдуард Левен
22
Иаго
Иаго
Запасные
21
Коубек
Томаш Коубек
-
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
19
Удуохай
Феликс Удуохай
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
-
28
Хан
Андре Хан
-
21
Кордова
Серхио Кордова
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-
События
Матч окончен 2:4
Прошлые матчи
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:30
Аугсбург
3 : 1
Гройтер Фюрт
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:30
Аугсбург
3
Гройтер Фюрт
1
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
17:30
Гройтер Фюрт
1 : 1
Аугсбург
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
17:30
Гройтер Фюрт
1
Аугсбург
1
26.10.2010
26 окт. 2010
вт
20:00
Гройтер Фюрт
2 : 4
Аугсбург
26.10.2010
26 окт. 2010
вт
20:00
Гройтер Фюрт
2
Аугсбург
4
Новости
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
3
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
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На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
#Бавария
11 июня 2020, 19:34
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#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
1
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
1
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
#
Новости матча
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42