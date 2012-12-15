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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Собич 69
1:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 10
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
15 дек. 2012, 17:30 МСК
15.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Нете
Кристофер Нете
78
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
69'
69'
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Штибер
Золтан Штибер
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Клаус
Феликс Клаус
71
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
59
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Хефеле
Михаэль Хефеле
0
Баба
Абдул Рахман Баба
0
Пекович
Милорад Пекович
0
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
0
Аземи
Илир Аземи
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
10'
10'
90
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
46
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
81
0
Мусона
Ноуледж Мусона
75
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Санко
Джибрил Санко
0
Филп
Ронни Филп
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Бах
Давда Бах
0
Петржела
Милан Петржела
0
Сио
Джованни Сио