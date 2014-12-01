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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Какута 86
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
1 дек. 2014, 22:45 МСК
1.12.2014, 22:45 МСК
понедельник
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
3
Фран Велес
Фран Велес
54
19
Зонго
Джонатан Зонго
68
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
90
8
Силва
Веллингтон Силва
90
9
Тьеви
Тьеви
90
10
Хемед
Томер Хемед
73
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
2
Мичел
Мичел
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
15
Корона
Корона
23
Сориано
Фернандо Сориано
17
Мендес
Эдгар Мендес
18
Дангба
Тирасил Дангба
Райо Вальекано
мин
13
Альварес
Кристиан Альварес
90
4
Амайя
Антонио Амайя
90
2
Тито
Тито
90
15
Ба
Абдоулае Ба
90
28
Фато
Мохаммед Фато
56
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
22
Лика
Лика
39
17
Куини
Куини
90
23
Буэно
Альберто Буэно
90
12
Какута
Гаэль Какута
86'
86'
90
19
Баптистао
Лео Баптистао
79
Запасные
1
Кобеньо
Давид Кобеньо
3
Мартинес
Начо Мартинес
20
Морсильо
Хорхе Морсильо
16
Акино
Хавьер Акино
21
Санчес
Хосабед Санчес
27
Алекс Морено
Алекс Морено
9
Манушу
Манушу