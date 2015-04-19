Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Амайя 23
Мику 90
2:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
19 апр. 2015, 13:00 МСК
19.04.2015, 13:00 МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
25
Тоньо
Тоньо
90
18
Зе Каштру
Зе Каштру
90
4
Амайя
Антонио Амайя
23'
23'
90
2
Тито
Тито
90
3
Мартинес
Начо Мартинес
90
28
Фато
Мохаммед Фато
51
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
9
Манушу
Манушу
90
23
Буэно
Альберто Буэно
66
12
Какута
Гаэль Какута
90
29
Эмбарба
Адриан Эмбарба
77
Запасные
1
Кобеньо
Давид Кобеньо
15
Ба
Абдоулае Ба
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
17
Куини
Куини
21
Санчес
Хосабед Санчес
27
Алекс Морено
Алекс Морено
20
Мику
Мику
90'
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
74
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
90
20
Азиз
Рамон Азиз
67
22
Томас
Томас
90
15
Корона
Корона
90
8
Силва
Веллингтон Силва
49
9
Тьеви
Тьеви
90
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
21
Мане
Мане
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
32
Тук
Чарли Тук
17
Мендес
Эдгар Мендес
10
Хемед
Томер Хемед
19
Зонго
Джонатан Зонго