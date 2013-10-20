Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Гальвез 78
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
20 окт. 2013, 18:00 МСК
20.10.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
47
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Сусо
Сусо
90
0
Верса
Верса
90
0
Видаль
Алейш Видаль
72
0
Корона
Корона
61
0
Родри
Родри
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Торсильери
Марко Торсильери
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Азиз
Рамон Азиз
0
Диас
Оскар Диас
Райо Вальекано
мин
0
Кастильо
Нери Кастильо
75
0
Рубен
Рубен
90
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
78'
78'
90
0
Арбилья
Анайц Арбилья
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Фальке
Яго Фальке
66
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Ньигес
Сауль Ньигес
90
0
Виера
Хонатан Виера
90
0
Бангура
Ласс Бангура
37
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Мартинес
Начо Мартинес
0
Мохика
Йохан Мохика
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Ларривей
Хоакин Ларривей
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Переа
Альберто Переа