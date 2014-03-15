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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Буэно 38
Ларривей 57
Ларривей 77
3:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сориано 72
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
15 марта 2014, 20:00 МСК
15.03.2014, 20:00 МСК
суббота
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Рац
Рэзван Рац
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Арбилья
Анайц Арбилья
90
0
Рочина
Рубен Рочина
74
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Фальке
Яго Фальке
82
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Ларривей
Хоакин Ларривей
77'
57'
77', 57'
90
0
Буэно
Альберто Буэно
38'
38'
69
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Мартинес
Начо Мартинес
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Виера
Хонатан Виера
0
Бангура
Ласс Бангура
0
Лонго
Самуэле Лонго
0
Эмбарба
Адриан Эмбарба
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Зонго
Джонатан Зонго
68
0
Верса
Верса
61
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Видаль
Алейш Видаль
61
0
Корона
Корона
90
0
Родри
Родри
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Мартинес
Ханс Мартинес
0
Сориано
Фернандо Сориано
72'
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Сусо
Сусо
0
Диас
Оскар Диас