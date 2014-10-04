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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Верса 37
Хемед 84
2:2
Матч завершен
Эльче
Эльче
Родригес 6
Жонатас 56
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
4 окт. 2014, 22:59 МСК
4.10.2014, 22:59 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
75
23
Сориано
Фернандо Сориано
61
7
Верса
Верса
37'
37'
90
20
Азиз
Рамон Азиз
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
90
8
Силва
Веллингтон Силва
90
9
Тьеви
Тьеви
61
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
2
Мичел
Мичел
15
Корона
Корона
22
Томас
Томас
10
Хемед
Томер Хемед
84'
11
Кике
Кике
19
Зонго
Джонатан Зонго
Эльче
мин
1
Эррера
Ману Эррера
90
21
Альбасар
Эду Альбасар
90
4
Ломбан
Давид Ломбан
90
2
Суарес
Дамиан Суарес
90
3
Роко
Энцо Роко
90
17
Анхель Алонсо
Хосе Анхель Алонсо
90
6
Москера
Педро Москера
90
25
Родригес
Виктор Родригес
6'
6'
80
11
Родригеш
Гарри Родригеш
89
10
Коро
Коро
73
22
Жонатас
Жонатас
56'
56'
90
Запасные
25
Тытонь
Пжемислав Тытонь
5
Сисма
Доминго Сисма
18
Пелегрин
Серхио Пелегрин
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
20
Файр
Файкал Файр
24
Пашалич
Марио Пашалич
19
Хименес
Альваро Хименес
28
Эррера
Кристиан Эррера