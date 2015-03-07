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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эльче
Эльче
Родригес 6
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
7 марта 2015, 22:00 МСК
7.03.2015, 22:00 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Эльче
мин
25
Тытонь
Пжемислав Тытонь
90
5
Сисма
Доминго Сисма
90
4
Ломбан
Давид Ломбан
90
2
Суарес
Дамиан Суарес
90
3
Роко
Энцо Роко
90
7
Ньигес
Аарон Ньигес
75
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
89
20
Файр
Файкал Файр
90
17
Родригес
Виктор Родригес
6'
6'
88
24
Пашалич
Марио Пашалич
90
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
1
Эррера
Ману Эррера
21
Альбасар
Эду Альбасар
14
Анхель Алонсо
Хосе Анхель Алонсо
6
Москера
Педро Москера
11
Родригеш
Гарри Родригеш
10
Коро
Коро
28
Эррера
Кристиан Эррера
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
66
23
Сориано
Фернандо Сориано
76
7
Верса
Верса
90
15
Корона
Корона
90
8
Силва
Веллингтон Силва
87
10
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
3
Фран Велес
Фран Велес
20
Азиз
Рамон Азиз
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
22
Томас
Томас
32
Дани Ромера
Дани Ромера