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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сориано 11
Верса 45
2:2
Матч завершен
Эльче
Эльче
Альбасар 32
Боаки 90
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
31 авг. 2013, -:- МСК
31.08.2013, -:- МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Тебар
Маркос Тебар
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
11'
11'
73
0
Сусо
Сусо
90
0
Верса
Верса
45'
45'
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
0
Родри
Родри
82
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Корона
Корона
0
Азиз
Рамон Азиз
0
Юн Гю
Ким Юн Гю
0
Диас
Оскар Диас
Эльче
мин
0
Эррера
Ману Эррера
90
0
Альбасар
Эду Альбасар
32'
32'
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
78
0
Ломбан
Давид Ломбан
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Фидель
Фидель
63
0
Санчес
Карлос Санчес
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Хиль
Карлес Хиль
90
0
Ману
Ману
63
0
Коро
Коро
90
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Хави Маркес
Хави Маркес
0
Мантекон
Серхио Мантекон
0
Ньигес
Аарон Ньигес
0
Боаки
Ричмонд Боаки
90'