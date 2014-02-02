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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эльче
Эльче
Эррера 59
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
2 февр. 2014, 14:00 МСК
2.02.2014, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Эльче
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Альбасар
Эду Альбасар
90
0
Ломбан
Давид Ломбан
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
79
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Хиль
Карлес Хиль
90
0
Ману
Ману
70
0
Коро
Коро
90
0
Эррера
Кристиан Эррера
59'
59'
84
Запасные
0
Эррера
Ману Эррера
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Пелегрин
Серхио Пелегрин
0
Санчес
Карлос Санчес
0
Мантекон
Серхио Мантекон
0
Фидель
Фидель
0
Боаки
Ричмонд Боаки
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Мане
Мане
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Зонго
Джонатан Зонго
90
0
Тебар
Маркос Тебар
64
0
Сусо
Сусо
64
0
Верса
Верса
90
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Видаль
Алейш Видаль
76
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Мартинес
Ханс Мартинес
0
Корона
Корона
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Диас
Оскар Диас