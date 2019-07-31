Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Риски 90
2:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Йованчич 56
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
31 июля 2019, 19:00 МСК
31.07.2019, 19:00 МСК
среда
Составы
ХИК
мин
8
Рафинья
Рафинья
90
9
Риски
Рупи Риски
90'
90'
90
88
Рудаков
Максим Рудаков
90
Црвена Звезда
мин
10
Марин
Марко Марин
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
31
Набуан
Эль-Фарду Набуан
90
14
Боаки
Ричмонд Боаки
90
23
Родич
Милан Родич
90
82
Борян
Милан Борян
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
30
Стойкович
Филип Стойкович
90
15
Бабич
Срджан Бабич
90
33
Евтович
Милан Евтович
90
29
Йованчич
Душан Йованчич
56'
56'
90
Запасные
1
Попович
Зоран Попович
6
Панков
Радован Панков
5
Дегенек
Милош Дегенек
21
Шимич
Велько Шимич
8
Иванич
Мирко Иванич
9
Павков
Милан Павков