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|Главный тренер
|
Барак Бахар
|Главный тренер
|
Деян Станкович
|мин
|
44
Коэн
Джош Коэн
|
12
Менахем
Сун Менахем
|
6
Лави
Нета Лави
|
15
Арад
Офри Арад
|
3
Голдберг
Шон Голдберг
|
5
Планич
Богдан Планич
|
2
Сандгрен
Даниэль Сандгрен
|
10
Чери
Тьяррон Чери
|
7
Атцили
Омер Атцили
|
16
Абу Фани
Мохаммед Абу Фани
|
9
Пьеррот
Франтзди Пьеррот
|Запасные
|
90
Мишпати
Рой Мишпати
-
|
77
Фукс
Рои Фукс
-
|
55
Гершон
Рами Гершон
-
|
24
Дахан
Ори Дахан
-
|
27
Корню
Пьер Корню
-
|
36
Элияху
Йинон Элияху
-
|
8
Азиза
Долев Азиза
-
|
33
Леви
Маор Леви
-
|
4
Мохамед
Али Мохамед
-
|
13
Рукавица
Никита Рукавица
-
|
11
Чибота
Мавис Чибота
-
|
21
Давид
Деан Давид
-
|Главный тренер
|
Барак Бахар
|мин
|
82
Борян
Милан Борян
|
15
Драгович
Александар Драгович
|
19
Милунович
Неманья Милунович
|
77
Гобельич
Марко Гобельич
|
25
Эракович
Страхинья Эракович
|
10
Катай
Александар Катай
|
8
Канга
Каку Гуелор Канга
|
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
|
44
Кангва
Кингс Кангва
|
11
Букари
Осман Букари
|
9
Павков
Милан Павков
|Запасные
|
1
Попович
Зоран Попович
-
|
44
Лекович
Стефан Лекович
-
|
38
Станкович
Никола Станкович
-
|
80
Митрович
Стефан Митрович
-
|
31
Набуан
Эль-Фарду Набуан
-
|
99
Омойджуанфо
Охи Омойджуанфо
-
|
55
Срнич
Славолюб Срнич
-
|
17
Мотика
Неманья Мотика
-
|
18
Мустафа
Ибрахим Мустафа
-
|Главный тренер
|
Деян Станкович