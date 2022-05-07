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Нильс Зойферт
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Нильс Зойферт
№8
Полузащитник
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Ближайший матч
Гройтер Фюрт - Боруссия
Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Возраст
25
Рост
182
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
07.05.2022
07 мая 2022
сб
16:30
Гройтер Фюрт
-:-
Боруссия
07.05.2022
07 мая 2022
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гройтер Фюрт
-
Боруссия
-
18.12.2021
18 дек. 2021
сб
17:30
Гройтер Фюрт
0 : 0
Аугсбург
18.12.2021
18 дек. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гройтер Фюрт
0
Аугсбург
0
был в запасе
12.12.2021
12 дек. 2021
вс
17:30
Гройтер Фюрт
1 : 0
Унион
12.12.2021
12 дек. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
1
Унион
0
был в запасе
27.11.2021
27 нояб. 2021
сб
17:30
Гройтер Фюрт
3 : 6
Хоффенхайм
27.11.2021
27 нояб. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
3
Хоффенхайм
6
был в запасе
16.10.2021
16 окт. 2021
сб
16:30
Гройтер Фюрт
0 : 1
Бохум
16.10.2021
16 окт. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
0
Бохум
1
был в запасе
24.09.2021
24 сент. 2021
пт
21:30
Гройтер Фюрт
1 : 3
Бавария
24.09.2021
24 сент. 2021
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гройтер Фюрт
1
Бавария
3
был в запасе
21.08.2021
21 авг. 2021
сб
16:30
Гройтер Фюрт
1 : 1
Арминия
21.08.2021
21 авг. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гройтер Фюрт
1
Арминия
1
был в запасе
15.12.2021
15 дек. 2021
ср
22:30
Боруссия
3 : 0
Гройтер Фюрт
15.12.2021
15 дек. 2021
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
3
Гройтер Фюрт
0
был в запасе
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
17:30
Байер
7 : 1
Гройтер Фюрт
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
7
Гройтер Фюрт
1
был в запасе
20.11.2021
20 нояб. 2021
сб
17:30
Боруссия
4 : 0
Гройтер Фюрт
20.11.2021
20 нояб. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
4
Гройтер Фюрт
0
был в запасе
23.10.2021
23 окт. 2021
сб
16:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Гройтер Фюрт
23.10.2021
23 окт. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
4
Гройтер Фюрт
1
был в запасе
01.10.2021
01 окт. 2021
пт
21:30
Кельн
3 : 1
Гройтер Фюрт
01.10.2021
01 окт. 2021
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
3
Гройтер Фюрт
1
был в запасе
28.08.2021
28 авг. 2021
сб
16:30
Майнц
3 : 0
Гройтер Фюрт
28.08.2021
28 авг. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
3
Гройтер Фюрт
0
был в запасе
14.08.2021
14 авг. 2021
сб
16:30
Штутгарт
5 : 1
Гройтер Фюрт
14.08.2021
14 авг. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Штутгарт
5
Гройтер Фюрт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур