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Даниэль Люк
№33
Вратарь
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Падерборн
1 : 2
Штутгарт
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
1
Штутгарт
2
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Шальке-04
1 : 0
Падерборн
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
1
Падерборн
0
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:30
Падерборн
1 : 3
Вольфсбург
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:30
был в запасе
Падерборн
1
Вольфсбург
3
был в запасе
2.05.2015
2 мая 2015
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Падерборн
2.05.2015
2 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Падерборн
2
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:30
Падерборн
2 : 2
Вердер
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:30
был в запасе
Падерборн
2
Вердер
2
был в запасе
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
Боруссия
3 : 0
Падерборн
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
3
Падерборн
0
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
Падерборн
2 : 1
Аугсбург
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
2
Аугсбург
1
был в запасе
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
18:30
Герта
2 : 0
Падерборн
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
18:30
был в запасе
Герта
2
Падерборн
0
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
Падерборн
0 : 0
Хоффенхайм
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
8.03.2015
8 марта 2015
вс
19:30
Падерборн
0 : 3
Байер
8.03.2015
8 марта 2015
вс
19:30
был в запасе
Падерборн
0
Байер
3
был в запасе
1.03.2015
1 марта 2015
вс
17:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
1.03.2015
1 марта 2015
вс
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
Штутгарт
0 : 0
Падерборн
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
0
Падерборн
0
был в запасе
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
Падерборн
1 : 2
Шальке-04
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
был в запасе
Падерборн
1
Шальке-04
2
был в запасе
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
19:30
Вольфсбург
1 : 1
Падерборн
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
19:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Падерборн
1
был в запасе
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
17:30
Падерборн
1 : 1
Фрайбург
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
1
Фрайбург
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
Вердер
4 : 0
Падерборн
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Вердер
4
Падерборн
0
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
Падерборн
2 : 2
Боруссия
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
2
Боруссия
2
был в запасе
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
Аугсбург
3 : 0
Падерборн
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
3
Падерборн
0
был в запасе
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
19:30
Падерборн
3 : 1
Герта
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
19:30
был в запасе
Падерборн
3
Герта
1
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 0
Падерборн
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Падерборн
0
был в запасе
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