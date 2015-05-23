Даниэль Люк
№33
Вратарь
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Падерборн
1 : 2
Штутгарт
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Падерборн
1
Штутгарт
2
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Шальке-04
1 : 0
Падерборн
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Шальке-04
1
Падерборн
0
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:30
Падерборн
1 : 3
Вольфсбург
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:30
был в запасе
Падерборн
1
Вольфсбург
3
был в запасе
2.05.2015 2 мая 2015 сб 16:30
Фрайбург
1 : 2
Падерборн
2.05.2015 2 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Падерборн
2
был в запасе
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:30
Падерборн
2 : 2
Вердер
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:30
был в запасе
Падерборн
2
Вердер
2
был в запасе
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
Боруссия
3 : 0
Падерборн
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Боруссия
3
Падерборн
0
был в запасе
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 16:30
Падерборн
2 : 1
Аугсбург
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Падерборн
2
Аугсбург
1
был в запасе
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 18:30
Герта
2 : 0
Падерборн
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 18:30
был в запасе
Герта
2
Падерборн
0
был в запасе
21.03.2015 21 марта 2015 сб 17:30
Падерборн
0 : 0
Хоффенхайм
21.03.2015 21 марта 2015 сб 17:30
был в запасе
Падерборн
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
8.03.2015 8 марта 2015 вс 19:30
Падерборн
0 : 3
Байер
8.03.2015 8 марта 2015 вс 19:30
был в запасе
Падерборн
0
Байер
3
был в запасе
1.03.2015 1 марта 2015 вс 17:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
1.03.2015 1 марта 2015 вс 17:30
был в запасе
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
Штутгарт
0 : 0
Падерборн
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
был в запасе
Штутгарт
0
Падерборн
0
был в запасе
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Падерборн
1 : 2
Шальке-04
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
был в запасе
Падерборн
1
Шальке-04
2
был в запасе
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 19:30
Вольфсбург
1 : 1
Падерборн
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 19:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Падерборн
1
был в запасе
6.12.2014 6 дек. 2014 сб 17:30
Падерборн
1 : 1
Фрайбург
6.12.2014 6 дек. 2014 сб 17:30
был в запасе
Падерборн
1
Фрайбург
1
был в запасе
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 17:30
Вердер
4 : 0
Падерборн
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Вердер
4
Падерборн
0
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
Падерборн
2 : 2
Боруссия
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Падерборн
2
Боруссия
2
был в запасе
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 17:30
Аугсбург
3 : 0
Падерборн
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Аугсбург
3
Падерборн
0
был в запасе
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 19:30
Падерборн
3 : 1
Герта
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 19:30
был в запасе
Падерборн
3
Герта
1
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 0
Падерборн
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Падерборн
0
был в запасе
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