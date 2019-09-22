Марко Д'Алессандро
№77
Полузащитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 февр. 1991 (29) лет
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 13:30
Сассуоло
3 : 0
СПАЛ
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
СПАЛ
2 : 1
Лацио
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
СПАЛ
2 : 3
Аталанта
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 71'
СПАЛ
2
Аталанта
3
минуты: 1' - 71'