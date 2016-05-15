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Джампьеро Пинци
№3
Полузащитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Кьево
0 : 0
Болонья
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
8.05.2016
8 мая 2016
вс
13:30
Рома
3 : 0
Кьево
8.05.2016
8 мая 2016
вс
13:30
минуты: 32' - 90'
Рома
3
Кьево
0
минуты: 32' - 90'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
21:45
Кьево
0 : 0
Фиорентина
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
21:45
был в запасе
Кьево
0
Фиорентина
0
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Кьево
5 : 1
Фрозиноне
55'
55'
55'
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
минуты: 15' - 90'
Кьево
5
Фрозиноне
1
минуты: 15' - 90'
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
Удинезе
0 : 0
Кьево
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
0
Кьево
0
был в запасе
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
19:00
Кьево
1 : 0
Карпи
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Кьево
1
Карпи
0
был в запасе
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
16:00
Кьево
3 : 1
Палермо
90'
90'
90'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
16:00
минуты: 77' - 90'
Кьево
3
Палермо
1
минуты: 77' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Кьево
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Сампдория
0
Кьево
1
минуты: 81' - 90'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
Кьево
0 : 0
Милан
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
был в запасе
Кьево
0
Милан
0
был в запасе
5.03.2016
5 марта 2016
сб
22:45
Наполи
3 : 1
Кьево
5.03.2016
5 марта 2016
сб
22:45
был в запасе
Наполи
3
Кьево
1
был в запасе
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:00
Верона
3 : 1
Кьево
45'
45'
45'
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 67'
Верона
3
Кьево
1
минуты: 1' - 67'
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Сассуоло
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 2
Кьево
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
22:45
Интер
1 : 0
Кьево
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 58'
Интер
1
Кьево
0
минуты: 1' - 58'
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:30
Кьево
0 : 4
Ювентус
85'
85'
85'
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:30
минуты: 61' - 90'
Кьево
0
Ювентус
4
минуты: 61' - 90'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Лацио
4 : 1
Кьево
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Лацио
4
Кьево
1
минуты: 1' - 74'
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Эмполи
90'
90'
90'
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 42' - 90'
Кьево
1
Эмполи
1
минуты: 42' - 90'
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Кьево
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Кьево
1
был в запасе
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
Кьево
3 : 3
Рома
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Кьево
3
Рома
3
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Фиорентина
2 : 0
Кьево
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
2
Кьево
0
был в запасе
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