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Симоне Вергассола
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Сиена
0 : 1
Фиорентина
69'
69'
69'
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Сиена
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Рома
4 : 0
Сиена
60'
60'
60'
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 82'
Рома
4
Сиена
0
минуты: 1' - 82'
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Кьево
72'
72'
72'
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
0
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
Пескара
2 : 3
Сиена
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Пескара
2
Сиена
3
минуты: 1' - 90'
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 0
Парма
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
0
Парма
0
минуты: 1' - 90'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Дженоа
2 : 2
Сиена
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
минуты: 68' - 90'
Дженоа
2
Сиена
2
минуты: 68' - 90'
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:45
Сиена
3 : 0
Лацио
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Сиена
3
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Сиена
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Сиена
3 : 1
Интер
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
3
Интер
1
минуты: 1' - 90'
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Сампдория
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
Торино
3 : 2
Сиена
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Сиена
2
минуты: 1' - 90'
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Сиена
84'
84'
84'
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:30
Фиорентина
4 : 1
Сиена
31'
31'
31'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
4
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 3
Катания
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 52'
Сиена
1
Катания
3
минуты: 1' - 52'
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 3
Рома
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Сиена
0
минуты: 1' - 90'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Пескара
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
1
Пескара
0
минуты: 1' - 90'
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Парма
0 : 0
Сиена
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Парма
0
Сиена
0
минуты: 1' - 90'
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Дженоа
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 61'
Сиена
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 61'
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