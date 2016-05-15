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Антонио Ди Натале
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
Удинезе
1 : 2
Карпи
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
минуты: 78' - 90'
Удинезе
1
Карпи
2
минуты: 78' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Сассуоло
1
Удинезе
1
минуты: 74' - 90'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Рома
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Рома
2
был в запасе
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
Фрозиноне
2 : 0
Удинезе
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Удинезе
2
Верона
0
минуты: 1' - 72'
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Дженоа
2 : 1
Удинезе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Дженоа
2
Удинезе
1
минуты: 74' - 90'
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Болонья
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Удинезе
0
Болонья
1
минуты: 77' - 90'
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
Милан
1 : 1
Удинезе
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Эмполи
1 : 1
Удинезе
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Эмполи
1
Удинезе
1
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Лацио
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Лацио
0
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Удинезе
0 : 4
Ювентус
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 60'
Удинезе
0
Ювентус
4
минуты: 1' - 60'
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
17:00
Карпи
2 : 1
Удинезе
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
17:00
минуты: 52' - 90'
Карпи
2
Удинезе
1
минуты: 52' - 90'
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
14:30
Удинезе
2 : 1
Аталанта
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
14:30
был в запасе
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
Торино
0 : 1
Удинезе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 66'
Торино
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 66'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
минуты: 1' - 80'
Удинезе
0
Интер
4
минуты: 1' - 80'
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
минуты: 58' - 90'
Фиорентина
3
Удинезе
0
минуты: 58' - 90'
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
Кьево
2 : 3
Удинезе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Кьево
2
Удинезе
3
минуты: 73' - 90'
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сампдория
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Удинезе
1
Сампдория
0
минуты: 73' - 90'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Сассуоло
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 67'
Удинезе
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 67'
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Рома
3 : 1
Удинезе
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
был в запасе
Рома
3
Удинезе
1
был в запасе
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