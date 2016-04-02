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Сильвен Дистен
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
17:00
Борнмут
0 : 4
Манчестер Сити
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
0
Манчестер Сити
4
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
Тоттенхэм
3 : 0
Борнмут
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
был в запасе
Тоттенхэм
3
Борнмут
0
был в запасе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
18:00
Борнмут
3 : 2
Суонси
12.03.2016
12 марта 2016
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
3
Суонси
2
был в запасе
5.03.2016
5 марта 2016
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Борнмут
5.03.2016
5 марта 2016
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Борнмут
3
минуты: 90' - 90'
1.03.2016
1 марта 2016
вт
22:45
Борнмут
2 : 0
Саутгемптон
1.03.2016
1 марта 2016
вт
22:45
был в запасе
Борнмут
2
Саутгемптон
0
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
18:00
Уотфорд
0 : 0
Борнмут
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
18:00
был в запасе
Уотфорд
0
Борнмут
0
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
Борнмут
1 : 3
Сток Сити
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
1
Сток Сити
3
был в запасе
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
16:30
Борнмут
0 : 2
Арсенал
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
16:30
был в запасе
Борнмут
0
Арсенал
2
был в запасе
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
23:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Борнмут
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
23:00
минуты: 90' - 90'
Кристал Пэлас
1
Борнмут
2
минуты: 90' - 90'
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
18:00
Сандерленд
1 : 1
Борнмут
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
18:00
был в запасе
Сандерленд
1
Борнмут
1
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
18:00
Борнмут
3 : 0
Норвич Сити
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
3
Норвич Сити
0
был в запасе
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:45
Борнмут
1 : 3
Вест Хэм
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:45
был в запасе
Борнмут
1
Вест Хэм
3
был в запасе
2.01.2016
2 янв. 2016
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 0
Борнмут
2.01.2016
2 янв. 2016
сб
18:00
минуты: 60' - 90'
Лестер Сити
0
Борнмут
0
минуты: 60' - 90'
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
20:30
Арсенал
2 : 0
Борнмут
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
20:30
был в запасе
Арсенал
2
Борнмут
0
был в запасе
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Борнмут
0 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Борнмут
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Борнмут
2
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:30
Борнмут
2 : 1
Манчестер Юнайтед
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:30
был в запасе
Борнмут
2
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
18:00
Борнмут
3 : 3
Эвертон
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
3
Эвертон
3
минуты: 1' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Суонси
2 : 2
Борнмут
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Суонси
2
Борнмут
2
минуты: 1' - 90'
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
15:45
Борнмут
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
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