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Майкл Эссьен
№2
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Гана
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
21.03.2015
21 марта 2015
сб
22:45
Милан
3 : 1
Кальяри
21.03.2015
21 марта 2015
сб
22:45
минуты: 87' - 90'
Милан
3
Кальяри
1
минуты: 87' - 90'
16.03.2015
16 марта 2015
пн
21:00
Фиорентина
2 : 1
Милан
16.03.2015
16 марта 2015
пн
21:00
минуты: 1' - 89'
Фиорентина
2
Милан
1
минуты: 1' - 89'
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
22:45
Кьево
0 : 0
Милан
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
22:45
был в запасе
Кьево
0
Милан
0
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Милан
2 : 0
Чезена
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Милан
2
Чезена
0
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:30
Милан
1 : 1
Эмполи
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:30
был в запасе
Милан
1
Эмполи
1
был в запасе
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
22:45
Ювентус
3 : 1
Милан
33'
33'
33'
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Милан
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
22:45
Милан
3 : 1
Парма
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
22:45
минуты: 46' - 90'
Милан
3
Парма
1
минуты: 46' - 90'
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Милан
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:45
был в запасе
Лацио
3
Милан
1
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
22:45
Торино
1 : 1
Милан
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
22:45
был в запасе
Торино
1
Милан
1
был в запасе
6.01.2015
6 янв. 2015
вт
17:00
Милан
1 : 2
Сассуоло
6.01.2015
6 янв. 2015
вт
17:00
минуты: 1' - 65'
Милан
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 65'
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
22:45
Рома
0 : 0
Милан
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
22:45
был в запасе
Рома
0
Милан
0
был в запасе
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
22:45
Милан
2 : 0
Наполи
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
22:45
минуты: 85' - 90'
Милан
2
Наполи
0
минуты: 85' - 90'
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Милан
2 : 0
Удинезе
54'
54'
54'
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
22:45
Милан
1 : 1
Интер
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
22:45
Сампдория
2 : 2
Милан
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Милан
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
22:45
Милан
0 : 2
Палермо
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
22:45
был в запасе
Милан
0
Палермо
2
был в запасе
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Кальяри
1 : 1
Милан
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
был в запасе
Кальяри
1
Милан
1
был в запасе
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
22:45
Милан
1 : 1
Фиорентина
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
22:45
был в запасе
Милан
1
Фиорентина
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
16:00
Верона
1 : 3
Милан
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Милан
3
минуты: 1' - 90'
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
21:45
Милан
2 : 0
Кьево
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
21:45
минуты: 88' - 90'
Милан
2
Кьево
0
минуты: 88' - 90'
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