Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лорик Цана
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Албания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2008/2009
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
ПСЖ
4 : 0
Нант
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
ПСЖ
4
Нант
0
был в запасе
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
15:00
Нант
1 : 0
Ницца
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
15:00
был в запасе
Нант
1
Ницца
0
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
15:00
Марсель
1 : 1
Нант
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
15:00
был в запасе
Марсель
1
Нант
1
был в запасе
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
21:00
Реймс
2 : 1
Нант
79'
79'
79'
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Нант
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
15:00
Нант
0 : 3
Лилль
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90'
19.03.2016
19 марта 2016
сб
23:00
Лион
2 : 0
Нант
64'
64'
64'
19.03.2016
19 марта 2016
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
9.03.2016
9 марта 2016
ср
20:30
Бастия
0 : 0
Нант
9.03.2016
9 марта 2016
ср
20:30
минуты: 1' - 72'
Бастия
0
Нант
0
минуты: 1' - 72'
6.03.2016
6 марта 2016
вс
19:00
Ренн
4 : 1
Нант
6.03.2016
6 марта 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
4
Нант
1
минуты: 1' - 90'
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
16:00
Нант
0 : 0
Монако
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Нант
2 : 1
Лорьян
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90'
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Нант
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Нант
0
минуты: 1' - 90'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Труа
0 : 1
Нант
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Труа
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Нант
2 : 2
Бордо
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 80' - 90'
Нант
2
Бордо
2
минуты: 80' - 90'
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Нант
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Генгам
2
Нант
2
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
16:00
Нант
2 : 1
Сент-Этьен
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
16:00
был в запасе
Нант
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Лорьян
0 : 0
Нант
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
0
Нант
0
был в запасе
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
Газелек
1 : 1
Нант
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Газелек
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2015
1 дек. 2015
вт
23:00
Нант
0 : 0
Лион
1.12.2015
1 дек. 2015
вт
23:00
был в запасе
Нант
0
Лион
0
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Нант
0 : 0
Бастия
14'
14'
14'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Бастия
0
минуты: 1' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Монако
1 : 0
Нант
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Нант
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры