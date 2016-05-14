Лорик Цана
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Албания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
ПСЖ
4 : 0
Нант
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
был в запасе
ПСЖ
4
Нант
0
был в запасе
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 15:00
Нант
1 : 0
Ницца
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 15:00
был в запасе
Нант
1
Ницца
0
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 15:00
Марсель
1 : 1
Нант
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 15:00
был в запасе
Марсель
1
Нант
1
был в запасе
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 21:00
Реймс
2 : 1
Нант
79'
79'
79'
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Нант
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 15:00
Нант
0 : 3
Лилль
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90'
19.03.2016 19 марта 2016 сб 23:00
Лион
2 : 0
Нант
64'
64'
64'
19.03.2016 19 марта 2016 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
9.03.2016 9 марта 2016 ср 20:30
Бастия
0 : 0
Нант
9.03.2016 9 марта 2016 ср 20:30
минуты: 1' - 72'
Бастия
0
Нант
0
минуты: 1' - 72'
6.03.2016 6 марта 2016 вс 19:00
Ренн
4 : 1
Нант
6.03.2016 6 марта 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
4
Нант
1
минуты: 1' - 90'
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 16:00
Нант
0 : 0
Монако
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
Нант
2 : 1
Лорьян
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90'
6.02.2016 6 февр. 2016 сб 22:00
Тулуза
0 : 0
Нант
6.02.2016 6 февр. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Нант
0
минуты: 1' - 90'
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Труа
0 : 1
Нант
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Труа
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:00
Нант
2 : 2
Бордо
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 80' - 90'
Нант
2
Бордо
2
минуты: 80' - 90'
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Генгам
2 : 2
Нант
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Генгам
2
Нант
2
был в запасе
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 16:00
Нант
2 : 1
Сент-Этьен
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 16:00
был в запасе
Нант
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Лорьян
0 : 0
Нант
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
был в запасе
Лорьян
0
Нант
0
был в запасе
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 22:00
Газелек
1 : 1
Нант
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Газелек
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2015 1 дек. 2015 вт 23:00
Нант
0 : 0
Лион
1.12.2015 1 дек. 2015 вт 23:00
был в запасе
Нант
0
Лион
0
был в запасе
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Нант
0 : 0
Бастия
14'
14'
14'
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Бастия
0
минуты: 1' - 90'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монако
1 : 0
Нант
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Нант
0
минуты: 1' - 90'
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