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Стефан Дюмон
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2011
18 мая 2011
ср
20:00
Лилль
1 : 0
Сошо
18.05.2011
18 мая 2011
ср
20:00
был в запасе
Лилль
1
Сошо
0
был в запасе
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лилль
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
минуты: 84' - 90'
Сент-Этьен
1
Лилль
2
минуты: 84' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
22:00
Нанси
0 : 1
Лилль
7.05.2011
7 мая 2011
сб
22:00
минуты: 75' - 90'
Нанси
0
Лилль
1
минуты: 75' - 90'
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
Лилль
5 : 0
Арль-Авиньон
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Лилль
5
Арль-Авиньон
0
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
Лорьян
1 : 1
Лилль
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
был в запасе
Лорьян
1
Лилль
1
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
22:00
Лилль
1 : 1
Бордо
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
22:00
был в запасе
Лилль
1
Бордо
1
был в запасе
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
Монако
1 : 0
Лилль
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Монако
1
Лилль
0
был в запасе
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
Лилль
3 : 1
Кан
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Лилль
3
Кан
1
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
Брест
1 : 2
Лилль
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
минуты: 82' - 90'
Брест
1
Лилль
2
минуты: 82' - 90'
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Валансьен
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Лилль
2
Валансьен
1
был в запасе
6.03.2011
6 марта 2011
вс
23:00
Марсель
1 : 2
Лилль
6.03.2011
6 марта 2011
вс
23:00
был в запасе
Марсель
1
Лилль
2
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
23:00
Лилль
1 : 1
Лион
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Лилль
1
Лион
1
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Монпелье
1 : 0
Лилль
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Монпелье
1
Лилль
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
23:00
Лилль
2 : 0
Тулуза
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Лилль
2
Тулуза
0
был в запасе
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
Осер
1 : 1
Лилль
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Осер
1
Лилль
1
минуты: 81' - 90'
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:00
Лилль
1 : 0
Ланс
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
Лилль
1
Ланс
0
был в запасе
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
19:00
Лилль
3 : 0
Нанси
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
19:00
был в запасе
Лилль
3
Нанси
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Ницца
0 : 2
Лилль
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 88' - 90'
Ницца
0
Лилль
2
минуты: 88' - 90'
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Лилль
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Лилль
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Арль-Авиньон
0
Лилль
1
был в запасе
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