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Алессандро Гамберини
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Кьево
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Кьево
2
был в запасе
6.05.2018
6 мая 2018
вс
16:00
Кьево
2 : 1
Кротоне
6.05.2018
6 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Кьево
2
Кротоне
1
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:00
Рома
4 : 1
Кьево
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Рома
4
Кьево
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Кьево
1 : 2
Интер
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Интер
2
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
СПАЛ
0 : 0
Кьево
62'
62'
62'
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Кьево
0 : 0
Торино
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Кьево
0
Торино
0
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Кьево
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Наполи
2
Кьево
1
был в запасе
4.04.2018
4 апр. 2018
ср
19:30
Кьево
1 : 1
Сассуоло
4.04.2018
4 апр. 2018
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Кьево
2
Сампдория
1
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
Кьево
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
20:00
Кьево
2 : 1
Кальяри
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
17:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
Кьево
0 : 2
Ювентус
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Кьево
0
Ювентус
2
был в запасе
22.12.2017
22 дек. 2017
пт
20:00
Кьево
2 : 3
Болонья
22.12.2017
22 дек. 2017
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Кротоне
1 : 0
Кьево
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:30
Кьево
0 : 0
Рома
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
17:00
Интер
5 : 0
Кьево
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Интер
5
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
Кьево
2 : 1
СПАЛ
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
был в запасе
Кьево
2
СПАЛ
1
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Наполи
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
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