Марсело Хосе Бордон
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
1.05.2010 1 мая 2010 сб 16:30
Шальке-04
0 : 2
Вердер
1.05.2010 1 мая 2010 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Вердер
2
минуты: 1' - 90'
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
Герта
0 : 1
Шальке-04
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 16:30
Шальке-04
3 : 1
Боруссия
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2010 3 апр. 2010 сб 16:30
Шальке-04
1 : 2
Бавария
90'
90'
90'
3.04.2010 3 апр. 2010 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Бавария
2
минуты: 1' - 90'
27.03.2010 27 марта 2010 сб 20:30
Байер
0 : 2
Шальке-04
42'
42'
42'
27.03.2010 27 марта 2010 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Байер
0
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:30
Гамбург
2 : 2
Шальке-04
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
12.03.2010 12 марта 2010 пт 22:30
Шальке-04
2 : 1
Штутгарт
12.03.2010 12 марта 2010 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90'
26.02.2010 26 февр. 2010 пт 22:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
26.02.2010 26 февр. 2010 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:30
Вольфсбург
2 : 1
Шальке-04
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:30
Шальке-04
2 : 0
Кельн
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
6.02.2010 6 февр. 2010 сб 17:30
Фрайбург
0 : 0
Шальке-04
6.02.2010 6 февр. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 20:30
Шальке-04
2 : 0
Хоффенхайм
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90'
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:30
Бохум
2 : 2
Шальке-04
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:30
Шальке-04
1 : 0
Нюрнберг
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Нюрнберг
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2009 18 дек. 2009 пт 22:30
Шальке-04
1 : 0
Майнц
18.12.2009 18 дек. 2009 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Майнц
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 19:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
70'
70'
70'
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Герта
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:30
Боруссия
1 : 0
Шальке-04
89'
89'
89'
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2009 7 нояб. 2009 сб 17:30
Бавария
1 : 1
Шальке-04
7.11.2009 7 нояб. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 20:30
Шальке-04
2 : 2
Байер
81'
81'
81'
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Байер
2
минуты: 1' - 90'
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