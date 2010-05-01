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Марсело Хосе Бордон
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
1.05.2010
1 мая 2010
сб
16:30
Шальке-04
0 : 2
Вердер
1.05.2010
1 мая 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Вердер
2
минуты: 1' - 90'
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
Герта
0 : 1
Шальке-04
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
16:30
Шальке-04
3 : 1
Боруссия
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:30
Шальке-04
1 : 2
Бавария
90'
90'
90'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Бавария
2
минуты: 1' - 90'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:30
Байер
0 : 2
Шальке-04
42'
42'
42'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Байер
0
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:30
Гамбург
2 : 2
Шальке-04
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
12.03.2010
12 марта 2010
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Штутгарт
12.03.2010
12 марта 2010
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90'
26.02.2010
26 февр. 2010
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
26.02.2010
26 февр. 2010
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:30
Вольфсбург
2 : 1
Шальке-04
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:30
Шальке-04
2 : 0
Кельн
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
17:30
Фрайбург
0 : 0
Шальке-04
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
Шальке-04
2 : 0
Хоффенхайм
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90'
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
Бохум
2 : 2
Шальке-04
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:30
Шальке-04
1 : 0
Нюрнберг
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Нюрнберг
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2009
18 дек. 2009
пт
22:30
Шальке-04
1 : 0
Майнц
18.12.2009
18 дек. 2009
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Майнц
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
19:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
70'
70'
70'
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Герта
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
Шальке-04
89'
89'
89'
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
17:30
Бавария
1 : 1
Шальке-04
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:30
Шальке-04
2 : 2
Байер
81'
81'
81'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Байер
2
минуты: 1' - 90'
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