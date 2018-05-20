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Фернандо Торрес
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:30
Атлетико
2 : 2
Эйбар
42', 60'
61'
42', 60'
42', 60'
61'
42', 60'
61'
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:30
42', 60'
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Эйбар
2
минуты: 1' - 90'
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Хетафе
0 : 1
Атлетико
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Хетафе
0
Атлетико
1
был в запасе
6.05.2018
6 мая 2018
вс
17:15
Атлетико
0 : 2
Эспаньол
6.05.2018
6 мая 2018
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
17:15
Алавес
0 : 1
Атлетико
90'
90'
90'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
21:45
Атлетико
0 : 0
Бетис
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Атлетико
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Атлетико
0
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
17:15
Атлетико
3 : 0
Леванте
77'
77'
77'
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
17:15
77'
был в запасе
Атлетико
3
Леванте
0
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
17:15
Реал
1 : 1
Атлетико
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
17:15
был в запасе
Реал
1
Атлетико
1
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
21:45
Атлетико
1 : 0
Депортиво
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
21:45
был в запасе
Атлетико
1
Депортиво
0
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:30
Вильярреал
2 : 1
Атлетико
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:30
был в запасе
Вильярреал
2
Атлетико
1
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
18:15
Атлетико
3 : 0
Сельта
11.03.2018
11 марта 2018
вс
18:15
был в запасе
Атлетико
3
Сельта
0
был в запасе
4.03.2018
4 марта 2018
вс
18:15
Барселона
1 : 0
Атлетико
4.03.2018
4 марта 2018
вс
18:15
был в запасе
Барселона
1
Атлетико
0
был в запасе
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
Атлетико
4 : 0
Леганес
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
был в запасе
Атлетико
4
Леганес
0
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
22:45
Севилья
2 : 5
Атлетико
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Севилья
2
Атлетико
5
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
18:15
Атлетико
2 : 0
Атлетик
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
18:15
был в запасе
Атлетико
2
Атлетик
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:15
Малага
0 : 1
Атлетико
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:15
был в запасе
Малага
0
Атлетико
1
был в запасе
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
22:45
Атлетико
1 : 0
Валенсия
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
22:45
минуты: 29' - 90'
Атлетико
1
Валенсия
0
минуты: 29' - 90'
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
18:15
Атлетико
3 : 0
Лас-Пальмас
73'
73'
73'
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
18:15
73'
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90'
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:15
Атлетико
1 : 1
Жирона
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:15
был в запасе
Атлетико
1
Жирона
1
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
20:30
Эйбар
0 : 1
Атлетико
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
20:30
был в запасе
Эйбар
0
Атлетико
1
был в запасе
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